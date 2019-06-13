Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
142.35CHF
10.35CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
28.10.2025 07:10:06
Deutsche Börse Neutral
Deutsche Börse
209.20 CHF -0.64%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner rechnet mit einer neutralen Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Börsenbetreibers. Der operative Gewinn habe die Erwartungen zwar übertroffen, die Erlöse aber nicht, schrieb er am Montagabend./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 20:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
227.30 €
Abst. Kursziel*:
9.99%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
226.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.23%
Analyst Name::
Michael Werner
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
