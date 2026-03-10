Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Bank Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Die Aktien der Deutschen Bank zählten weiterhin zu ihren Favoriten./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27.64 €
|
Abst. Kursziel*:
41.13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.10%
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26