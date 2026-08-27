Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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28.08.2026 08:36:23
Delivery Hero Buy
Delivery Hero
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Quartalsergebnisse des Essenslieferanten dürften auch im Uber-Hauptquartier für Champagnerlaune gesorgt haben, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Die Übernahmeofferte der Amerikaner sei inzwischen offiziell./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.29 €
|
Abst. Kursziel*:
11.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.86%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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