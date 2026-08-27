Delivery Hero 34.76 CHF 0.29% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Quartalsergebnisse des Essenslieferanten dürften auch im Uber-Hauptquartier für Champagnerlaune gesorgt haben, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Die Übernahmeofferte der Amerikaner sei inzwischen offiziell./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:47 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.