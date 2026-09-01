Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Deal mit Uber überlagere die operative Entwicklung, schrieb Annick Maas am Mittwoch. Sie wies darauf hin, dass bessere Trends im zweiten Quartal zu höheren Jahreszielen geführt hätten. In beinahe allen Regionen sei es gut gelaufen. Der Uber-Deal werde allerdings wohl erst im zweiten Halbjahr 2027 abgeschlossen./rob/ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 15:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
41.50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36.62 €
|
Abst. Kursziel*:
13.33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
36.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.30%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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