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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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03.09.2026 10:20:27

Delivery Hero Outperform

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Deal mit Uber überlagere die operative Entwicklung, schrieb Annick Maas am Mittwoch. Sie wies darauf hin, dass bessere Trends im zweiten Quartal zu höheren Jahreszielen geführt hätten. In beinahe allen Regionen sei es gut gelaufen. Der Uber-Deal werde allerdings wohl erst im zweiten Halbjahr 2027 abgeschlossen./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 15:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
41.50 €
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Rating update:
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Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
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27.08.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
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