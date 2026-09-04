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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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04.09.2026
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04.09.2026 22:31:20

Delivery Hero Hold

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der jüngst angehobenen Jahresprognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Analyst Giles Thorne passte sein Bewertungsmodell in einem am Freitag vorliegenden Dokument entsprechend an und berücksichtigte dabei auch die Halbjahreszahlen des Essenslieferdienstes./rob/la/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
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