Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Delivery Hero-Aktie
So schätzten Experten die Delivery Hero-Aktie im letzten Monat ein.
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Delivery Hero veröffentlicht.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Delivery Hero mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 41,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 5,25 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Delivery Hero-Aktie von 36,25 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|41,50 EUR
|14,48
|10.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|41,50 EUR
|14,48
|05.09.2026
|Bernstein Research
|41,50 EUR
|14,48
|03.09.2026
|UBS AG
|41,50 EUR
|14,48
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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