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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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Aktie im Fokus 30.09.2026 18:00:38

September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Delivery Hero-Aktie

September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Delivery Hero-Aktie

So schätzten Experten die Delivery Hero-Aktie im letzten Monat ein.

Delivery Hero
34.29 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Delivery Hero veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Delivery Hero mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 41,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 5,25 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Delivery Hero-Aktie von 36,25 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG41,50 EUR14,4810.09.2026
Jefferies & Company Inc.41,50 EUR14,4805.09.2026
Bernstein Research41,50 EUR14,4803.09.2026
UBS AG41,50 EUR14,4801.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Delivery Hero
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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