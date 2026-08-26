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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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27.08.2026 09:38:43

Delivery Hero Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Geschäftszahlen des Essenslieferanten wertete Jo Barnet-Lamb in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag als stark. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um rund acht Prozent über der Konsensschätzung. Das Segment Dmart für den schnellen Einkauf habe die höchste Wachstumsrate seit mehr als drei Jahren aufgewiesen. Mit Blick auf Asien hätten sich die Umsätze in Südkorea verbessert./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
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