Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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Delivery Hero Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giles Thorne attestierte dem Essenslieferanten am Donnerstag solide Zahlen. Das Unternehmen habe mit jeder Kennziffer die Erwartungen übertroffen und das Wachstum des Bruttowarenwerts beschleunige sich. Konsequenterweise seien nun die geschäftlichen Ziele nach oben geschraubt worden./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|
Unternehmen:
Delivery Hero
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
41.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37.28 €
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Abst. Kursziel*:
11.32%
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Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.04%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
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KGV*:
-