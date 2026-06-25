Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet für das zweite Quartal mit einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Bericht am 29. Juli schrieb. Insgesamt geht sie davon aus, dass das Vertrauen in ein dynamischeres zweites Halbjahr gestärkt wird./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
69.98 €
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Abst. Kursziel*:
28.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
70.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.50%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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