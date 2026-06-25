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Danone Aktie 487663 / FR0000120644

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25.06.2026
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26.06.2026 07:03:07

Danone Overweight

Danone
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet für das zweite Quartal mit einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Bericht am 29. Juli schrieb. Insgesamt geht sie davon aus, dass das Vertrauen in ein dynamischeres zweites Halbjahr gestärkt wird./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
69.98 € 		Abst. Kursziel*:
28.61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
70.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.50%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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