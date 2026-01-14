Danone Aktie 487663 / FR0000120644
16.01.2026 07:37:04
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Die Aktien von Danone sind dies im Nahrungsmittelbereich. Hier sieht sie Überraschungspotenzial im ersten Quartal. Nestle, Lindt und Barry Callebaut sieht sie derweil eher skeptisch./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Danone S.A.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
