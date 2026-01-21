Danone Aktie 487663 / FR0000120644
Danone Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Asien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die betroffene Marke Dumex sei zum Glück nur eine kleine Marke im Portfolio für Babynahrung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte das Problem allerdings auch andere Marken wie Aptamil betreffen, erwüchse dem Lebensmittelriesen ein größeres Problem./bek/gl;
|Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
68.74 €
Abst. Kursziel*:
33.84%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
68.48 €
Abst. Kursziel aktuell:
34.35%
Analyst Name::
Callum Elliott
KGV*:
-
