NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Analyst David Hayes beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Geburtenzahlen in China und Danones Babynahrung. Laut aktuellen Daten des chinesischen Statistikamtes liegt die Zahl der Geburten im Jahr 2025 bei 7,9 Millionen, während er bisher mit 8,8 Millionen Geburten gerechnet habe. Daraus resultierend könnte seine Annahme für das organische Umsatzwachstum in der Region etwas konservativer werden. Auf Konzernebene beziffert er eine mögliche Kappung der Wachstumsprognose auf 0,2 Prozent./ck/rob/tih;