AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin resümierte am Montagabend die Berichtssaison, nachdem die Mehrheit der europäischen Autozulieferer inzwischen Geschäftszahlen vorgelegt hat. Einige, unter anderem Aumovio, stehen aber noch aus. Von Aumovio erwartet Martin ein starkes viertes Quartal 2025. Im Jahr 2026 lebten die Gewinne wohl mehr von Kosteneffizienz als von Umsatzwachstum./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
39.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.31%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
38.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.11%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
28.02.26
|AUMOVIO-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar (finanzen.net)
|
25.02.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX legt zu (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich fester (finanzen.ch)
|
24.02.26
|XETRA-Handel: MDAX mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
Analysen zu AUMOVIO
|08:10
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:10
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|10.02.26
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|34.68
|-6.22%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:48
|
JP Morgan Chase & Co.
GEA Underweight
|08:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|08:48
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|08:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Schneider Electric Overweight
|08:46
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Overweight
|08:46
|
JP Morgan Chase & Co.
Alstom Overweight
|08:46
|
JP Morgan Chase & Co.
HSBC Holdings Neutral