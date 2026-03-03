Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

34.68
CHF
-2.30
CHF
-6.22 %
09:45:58
BRXC
03.03.2026 08:10:40

AUMOVIO Market-Perform

AUMOVIO
34.68 CHF -6.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin resümierte am Montagabend die Berichtssaison, nachdem die Mehrheit der europäischen Autozulieferer inzwischen Geschäftszahlen vorgelegt hat. Einige, unter anderem Aumovio, stehen aber noch aus. Von Aumovio erwartet Martin ein starkes viertes Quartal 2025. Im Jahr 2026 lebten die Gewinne wohl mehr von Kosteneffizienz als von Umsatzwachstum./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
39.30 € 		Abst. Kursziel*:
-3.31%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
38.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.11%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUMOVIO

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
mehr Nachrichten

Analysen zu AUMOVIO

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
08:10 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
18.02.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
17.02.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO