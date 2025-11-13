CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
CTS Eventim Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CTS Eventim anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 127 auf 116 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz vorwiegend kurzfristiger Störgeräusche bleibe er bei seiner Einschätzung, dass Live-Veranstaltungen in einer zunehmend digitalen Welt an Bedeutung gewinnen werden, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter dürfte nach Meinung des Experten besser abschneiden als derzeit vom Markt erwartet./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
CTS Eventim
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
116.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
81.00 €
Abst. Kursziel*:
43.21%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
80.45 €
Abst. Kursziel aktuell:
44.19%
Analyst Name::
Henrik Paganetty
KGV*:
-
