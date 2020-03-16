|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von Continental zwar von 64 auf 66 Euro angehoben, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die Wertschöpfung aus der Konzernaufspaltung sei inzwischen mehr als eingepreist, schrieb Harry Martin am Dienstagnachmittag. Er hält einen Gesamtwert beider künftiger Unternehmen von 20 Milliarden Euro für fair - verglichen mit einem Börsenwert der alten Conti von 22,5 Milliarden Euro am Montag./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
66.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
75.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.00%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
74.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.43%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
02.09.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.616 Pkt - Conti schwächer (Dow Jones)
|
02.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
02.09.25
|DAX-Handel aktuell: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Continental-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
28.08.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
28.08.25