SMI 12'123 0.3%  SPI 16'797 0.4%  Dow 45'296 -0.6%  DAX 23'581 0.4%  Euro 0.9365 0.0%  EStoxx50 5'318 0.5%  Gold 3'532 -0.1%  Bitcoin 89'212 -0.4%  Dollar 0.8068 0.3%  Öl 68.9 -0.3% 
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-80.29
CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
03.09.2025 06:50:48

Continental Underperform

Continental
70.85 CHF 0.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von Continental zwar von 64 auf 66 Euro angehoben, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die Wertschöpfung aus der Konzernaufspaltung sei inzwischen mehr als eingepreist, schrieb Harry Martin am Dienstagnachmittag. Er hält einen Gesamtwert beider künftiger Unternehmen von 20 Milliarden Euro für fair - verglichen mit einem Börsenwert der alten Conti von 22,5 Milliarden Euro am Montag./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 14:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 15:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Underperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
75.00 € 		Abst. Kursziel*:
-12.00%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
74.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.43%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

