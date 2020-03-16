Continental Aktie 327800 / DE0005439004
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 85 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi begründete das neue Ziel für die Aktie mit dem Wertschöpfungspotenzial durch die anstehende Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio und die Trennung von weiteren Bereichen. Die Bewertung stellte er in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf die Summe der einzelnen Unternehmensteile (SOTP) um. Zudem berücksichtigt er die mittelfristigen Ziele der einzelnen Bereiche./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73.22 €
|
Abst. Kursziel*:
27.01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.12%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
03.09.25
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
03.09.25
|DAX aktuell: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.09.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.616 Pkt - Conti schwächer (Dow Jones)
|
02.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Start in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|07:03
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|64.31
|-55.53%
