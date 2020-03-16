Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

13.08.2025 11:20:11

Continental Market-Perform

Continental
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. In einer Zeit, in der Reifenhersteller Wettbewerbsdruck aus Ländern wie China, Japan und Südkorea spürten, beschäftigte sich Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie nun auch mit dem Reifenmarkt in Indien. Die Bedrohung bei Premium-Verbraucherreifen sei gering, bei Reifen für Offroad-Nutzfahrzeuge (OTR) jedoch realer./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
74.42 € 		Abst. Kursziel*:
-14.00%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
73.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.52%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

