NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Im Fokus hätten die Implikationen der Abspaltung der Autozuliefersparte für die Bewertung der Aktien von Conti gestanden, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Aktuell würde der verbleibende, auf das Reifengeschäft fokussierte Konzernbereich mit einem Aufschlag gegenüber dem französischen Wettbewerber Michelin gehandelt. Die Autozuliefersparte, die unter dem Nahmen Aumovio Mitte September an die Börse gehen soll, werde derzeit im europäischen Branchenvergleich durchschnittlich bewertet./rob/la/bek;