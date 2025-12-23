DroneShield-Aktie bleibt gefragt: Governance-Anpassungen geben weiteren Rückenwind

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vertrauenssignal 23.12.2025 15:15:00

Die DroneShield-Aktie knüpft an die starke Vortagsbewegung an. Neue Governance-Vorgaben für das Management sorgen weiter für Kaufimpulse.

DroneShield
2.15 CHF 13.55%
Kaufen Verkaufen
• Aktie steigt am zweiten Tag in Folge deutlich
• Governance-Neuerungen stärken offenbar das Vertrauen der Anleger
• Hohe Volatilität prägt weiter das Kursbild

DroneShield-Aktie zieht weiter an

Nach dem kräftigen Kurssprung zum Wochenauftakt setzt die DroneShield-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort: In Sydney legte das Papier am Dienstag um weitere 9 Prozent auf 3,27 AUD zu, nachdem der Titel bereits am Vortag um 7,9 Prozent auf 3,00 AUD gewonnen hatte. Damit baut die Aktie ihre Erholung innerhalb von nur zwei Handelstagen spürbar aus.

Governance-Review als Auslöser der Rally

Im Zentrum der jüngsten Kursbewegung steht weiterhin die am Montag veröffentlichte Pressemitteilung von DroneShield zum Abschluss eines unabhängigen Governance-Reviews. Das Unternehmen kündigte unter anderem verbindliche Mindestbeteiligungen für Vorstände, Direktoren und das Top-Management an.

Künftig sollen Direktoren Aktien im Gegenwert ihrer jährlichen Grundvergütung halten, während der CEO innerhalb von zwölf Monaten eine Beteiligung in Höhe von 200 Prozent seines Jahresgehalts aufbauen muss. Ergänzend will DroneShield seine Handels- und Offenlegungsrichtlinien an die Standards eines ASX200-Unternehmens anpassen und einen zusätzlichen unabhängigen Direktor berufen.

Anleger werten die Massnahme scheinbar als Signal, das Management stärker an die langfristige Kursentwicklung zu binden und Vertrauen nach den zuletzt kritisierten Insiderverkäufen und Kommunikationspannen zurückzugewinnen.

Kursbild bleibt von starken Schwankungen geprägt

Trotz der aktuellen Rally bleibt die Aktie hochvolatil. Auf Jahressicht summiert sich das Plus inzwischen auf rund 327 Prozent. Gleichzeitig zeigt der Blick auf kürzere Zeiträume die Nervosität im Markt: In den vergangenen 30 Tagen ging es um rund 63 Prozent nach oben, während auf 90-Tage-Sicht noch ein Minus von gut sieben Prozent zu Buche steht. Für kurzfristig orientierte Anleger bleibt der Titel damit anfällig für schnelle Richtungswechsel.

Langfristiger Trend überlagert Tagesbewegung

Abseits der kurzfristigen Kursausschläge bleibt das übergeordnete Marktumfeld unterstützend. DroneShield profitiert von der weltweit wachsenden Nachfrage nach Lösungen zur Drohnenabwehr, etwa im militärischen Bereich oder beim Schutz kritischer Infrastruktur.

Entsprechend steigt der Bedarf an Detektions-, Stör- und Abwehrsystemen. Auf Jahressicht hat sich der Aktienkurs trotz zwischenzeitlicher Rückschläge deutlich vervielfacht. Die jüngsten Governance-Massnahmen könnten nun dazu beitragen, die Basis für eine stabilere Entwicklung am Kapitalmarkt zu stärken.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Von Analystenseite überwiegt dennoch Optimismus. Bei TipRanks liegen derzeit zwei Bewertungen vor, beide mit einer Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel von 4,71 AUD signalisiert ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 44 Prozent. Ob sich die aktuelle Bewegung verstetigt, dürfte jedoch stark davon abhängen, ob auf die Governance-Signale auch operative Fortschritte folgen.

