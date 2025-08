FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Im Reifengeschäft dürften die Entlastung durch niedrigere US-Zölle sowie Maßnahmen zur Risikominderung zu einer deutlichen Verbesserung der Erträge und der Margen im Vergleich zum Vorquartal führen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Autozuliefersparte Aumovio, deren Abspaltung nun für den 18. September terminiert sei, berücksichtigt er in seinem Modell mit 25 Euro je Continental-Aktie./la/tih;