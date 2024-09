ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach einer Gewinnwarnung von BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Angesichts der hohen Kursverluste der Continental-Aktie sei in den Kurs wohl eingepreist, dass der Autozulieferer in voller Höhe für die BMW entstandenen Schäden im Zusammengang mit Bremssystemen aufkommen müsse, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/mis;