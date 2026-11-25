Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Continental-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Continental-Papier bei 64.64 EUR. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Continental-Aktie investiert hat, hat nun 15.470 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (68.78 EUR), wäre das Investment nun 1’064.05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.40 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Continental belief sich jüngst auf 14.20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch