Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31CHF
-59.99CHF
-48.26 %
16.03.2020
SWX
05.11.2025 08:04:57
Continental Buy
Continental
62.09 CHF 1.06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental vor Zahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Wie David Lesne am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb, stehen bei dem künftig reinen Reifenkonzern sechs Themen im Mittelpunkt. Vor allem erwähnte er dabei die Verschuldungssituation nach der Autozuliefer-Abspaltung, aber auch nicht-operative Einflüsse oder den 2026 noch anstehenden Verkauf von ContiTech./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.08 €
|
Abst. Kursziel*:
21.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.80%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
