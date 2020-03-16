Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’289 0.4%  SPI 17’037 0.3%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’949 -0.8%  Euro 0.9302 0.0%  EStoxx50 5’660 -0.3%  Gold 3’983 1.3%  Bitcoin 82’381 0.0%  Dollar 0.8093 -0.1%  Öl 64.4 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Fresenius-Aktie: Prognose nach starkem Quartal angehoben
Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vestas-Aktie: Ziele eingeengt nach starkem Quartal
Ausblick: D-Wave Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Übernahme bringt Ahold Delhaize Wachstumsimpulse
Suche...
200.- Saxo-Deal

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-59.99
CHF
-48.26 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2025 08:04:57

Continental Buy

Continental
62.09 CHF 1.06%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental vor Zahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Wie David Lesne am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb, stehen bei dem künftig reinen Reifenkonzern sechs Themen im Mittelpunkt. Vor allem erwähnte er dabei die Verschuldungssituation nach der Autozuliefer-Abspaltung, aber auch nicht-operative Einflüsse oder den 2026 noch anstehenden Verkauf von ContiTech./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66.08 € 		Abst. Kursziel*:
21.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.80%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:04 Continental Buy UBS AG
07:33 Continental Underperform Bernstein Research
20.10.25 Continental Underperform Bernstein Research
17.10.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
17.10.25 Continental Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen