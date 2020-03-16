Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 0.1%  SPI 16’979 0.2%  Dow 45’834 -0.6%  DAX 23’848 0.6%  Euro 0.9353 0.1%  EStoxx50 5’445 1.0%  Gold 3’641 -0.1%  Bitcoin 91’393 -0.6%  Dollar 0.7950 -0.2%  Öl 67.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Continental-Analyse: Bernstein Research stuft Continental-Aktie mit Underperform ein
Musk schiebt Tesla-Aktie mit Aktienkäufen kräftig an
Schweizerische Post-Chef warnt vor Subventionsbedarf bei Rückzug aus Nebengeschäften
Swatch-Aktie gewinnt: Swatch-Chef Hayek will keine Börsenabkehr - Preiserhöhungen in den USA
Swiss-Chef: Verlagerungen bringen Effizienz - Kündigungen nicht ausgeschlossen - Lufthansa-Aktie steigt
Suche...
200.- Saxo-Deal

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-80.29
CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2025 12:16:07

Continental Buy

Continental
70.85 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Aus einem Gespräch mit einem europäischen Reifenhändler zieht David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie die Erkenntnis, dass die Situation in Europa kurzfristig herausfordernd bleibe. Die Händler füllten wegen drohender EU-Zölle vorsorglich ihre Lage mit Importen aus China auf. Die Lagerbestände für den Sommer seien hoch, die Winterreifenbestände aber auf einem gesunden Niveau. Bei Continental geht er nach der Aumovio-Abspaltung davon aus, dass die für 2026 geplante Veräußerung von ContiTech nicht im Kurs eingepreist ist./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.56 € 		Abst. Kursziel*:
39.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.13%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:09 Continental Underperform Bernstein Research
12:16 Continental Buy UBS AG
11.09.25 Continental Buy UBS AG
10.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
10.09.25 Continental Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen