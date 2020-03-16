Continental Aktie 327800 / DE0005439004
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Aus einem Gespräch mit einem europäischen Reifenhändler zieht David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie die Erkenntnis, dass die Situation in Europa kurzfristig herausfordernd bleibe. Die Händler füllten wegen drohender EU-Zölle vorsorglich ihre Lage mit Importen aus China auf. Die Lagerbestände für den Sommer seien hoch, die Winterreifenbestände aber auf einem gesunden Niveau. Bei Continental geht er nach der Aumovio-Abspaltung davon aus, dass die für 2026 geplante Veräußerung von ContiTech nicht im Kurs eingepreist ist./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.56 €
|
Abst. Kursziel*:
39.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.13%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
11.09.25
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: LUS-DAX zum Handelsstart auf Richtungssuche (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Börse Frankfurt: DAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Investment-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|13:09
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|12:16
|Continental Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
