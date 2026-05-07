Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Commerzbank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe den sehr ambitionierten Plan vorgestellt, die Renditen durch eine Steigerung der Kosten- und Kapitaleffizienz zu erhöhen und gleichzeitig die Erträge zu steigern, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gestützt auf die Kostenkontrolle seien die Erwartungen im ersten Quartal mehr oder weniger erfüllt worden./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Outperform
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36.52 €
|
Abst. Kursziel*:
17.74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
36.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.16%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|10:12
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|09:05
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|09:05
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|09:05
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33.16
|0.42%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Fraport Overweight
|10:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Michelin Neutral
|10:36
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vestas Wind Systems A-S Hold
|10:35
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
STMicroelectronics Buy
|10:34
|
Warburg Research
RATIONAL Buy
|10:33
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SUSS MicroTec Buy
|10:32
|
DZ BANK
Fresenius Medical Care Kaufen