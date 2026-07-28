Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 87 auf 96 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Getränkekonzern habe erneut stark abgeschnitten, hob Nik Modi in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung hervor. Die Resultate hätten die Tiefe, Vielseitigkeit und Beständigkeit des Geschäftsmodells in einem zunehmend volatilen konjunkturellen Umfeld unter Beweis gestellt./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 96.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 88.27
|
Abst. Kursziel*:
8.76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 88.29
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.73%
|
Analyst Name::
Nik Modi
|
KGV*:
-
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