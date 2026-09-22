Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Coca-Cola-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Coca-Cola-Anteile an diesem Tag bei 66.21 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 151.035 Coca-Cola-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 87.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’158.13 USD wert. Das entspricht einem Plus von 31.58 Prozent.

Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 379.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch