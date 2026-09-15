Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Coca-Cola-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42.36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23.607 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (89.35 USD), wäre die Investition nun 2’109.30 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 110.93 Prozent.

Am Markt war Coca-Cola jüngst 380.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch