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Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

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29.07.2026 14:56:35

Coca-Cola Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Coca-Cola von 86 auf 95 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Getränkekonzern habe beeindruckende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch in einer Nachbetrachtung. Sie hätten die Konsensschätzungen nahezu bei allen relevanten Kennziffern deutlich übertroffen./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Kaufen
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Coca-Cola Co. 		Analyst:
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
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