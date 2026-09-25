Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.44 Prozent höher bei 51’576.87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.356 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.128 Prozent auf 51’415.75 Punkte an der Kurstafel, nach 51’349.98 Punkten am Vortag.

Bei 51’359.70 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 51’632.71 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0.693 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53’577.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, notierte der Dow Jones bei 51’920.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45’947.32 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.60 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 2.97 Prozent auf 512.70 USD), Caterpillar (+ 1.99 Prozent auf 821.30 USD), Cisco (+ 1.08 Prozent auf 108.12 USD), Boeing (+ 1.05 Prozent auf 198.88 USD) und 3M (+ 0.86 Prozent auf 168.96 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Nike (-1.29 Prozent auf 35.53 USD), Chevron (-0.62 Prozent auf 204.38 USD), Visa (-0.61 Prozent auf 365.73 USD), Coca-Cola (-0.51 Prozent auf 87.65 USD) und Amazon (-0.43 Prozent auf 248.30 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 2’489’992 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.774 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.63 zu Buche schlagen. Mit 4.55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch