Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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28.04.2026 14:04:51
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 83 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Andrea Teixeira rechnet am Dienstag mit einer positiven Kursreaktion auf die soliden Quartalsergebnisse. Positiv sei zudem das zu einem so frühen Zeitpunkt aufgestockte Ziel für den Jahresüberschuss./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 83.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 75.44
|
Abst. Kursziel*:
10.02%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 75.44
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.02%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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