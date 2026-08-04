Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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04.08.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Coca-Cola-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60.71 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Coca-Cola-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16.472 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 86.86 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’430.74 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43.07 Prozent zugenommen.
Coca-Cola wurde jüngst mit einem Börsenwert von 377.35 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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