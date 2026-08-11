Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
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11.08.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Coca-Cola eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 11.08.2021 wurden Coca-Cola-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Coca-Cola-Papier bei 56.73 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Coca-Cola-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 176.274 Coca-Cola-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 86.87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’312.89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53.13 Prozent angezogen.
Coca-Cola erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 374.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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