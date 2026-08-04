Gute Stimmung in New York: Dow Jones schliesst in der Gewinnzone

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1.71 Prozent fester bei 54’085.88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.789 Prozent auf 52’759.06 Punkte an der Kurstafel, nach 53’178.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’641.21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 54’272.60 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Stand von 52’900.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48’941.90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44’173.64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11.79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54’272.60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 5.60 Prozent auf 876.54 USD), Cisco (+ 5.08 Prozent auf 121.74 USD), IBM (+ 3.91 Prozent auf 235.15 USD), Home Depot (+ 3.55 Prozent auf 300.80 EUR) und Amgen (+ 2.94 Prozent auf 390.02 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Nike (-2.60 Prozent auf 41.53 USD), Amazon (-2.32 Prozent auf 277.42 USD), UnitedHealth (-1.88 Prozent auf 407.55 USD), Chevron (-1.44 Prozent auf 190.40 USD) und Coca-Cola (-0.35 Prozent auf 86.56 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 40’895’142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.222 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.73 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch