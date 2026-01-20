Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
56.93CHF
0.21CHF
0.36 %
09:14:12
BRXC
22.01.2026 07:34:58
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Der Softdrink- und Snackhersteller dürfte am 10. Februar über ein weiteres ordentliches Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich berichten, schrieb Andrea Teixeira in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der erste Ausblick auf 2026 könnte aber konservativ ausfallen./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 79.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 72.01
|
Abst. Kursziel*:
9.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 72.01
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.71%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
