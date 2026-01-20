Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'157 -0.1%  SPI 18'206 0.0%  Dow 49'077 1.2%  DAX 24'561 -0.6%  Euro 0.9285 -0.1%  EStoxx50 5'883 -0.2%  Gold 4'828 -0.1%  Bitcoin 71'411 0.4%  Dollar 0.7945 -0.1%  Öl 65.0 -0.5% 
Top News
Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

56.93
CHF
0.21
CHF
0.36 %
09:14:12
BRXC
22.01.2026 07:34:58

Coca-Cola Overweight

Coca-Cola
56.92 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Der Softdrink- und Snackhersteller dürfte am 10. Februar über ein weiteres ordentliches Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich berichten, schrieb Andrea Teixeira in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der erste Ausblick auf 2026 könnte aber konservativ ausfallen./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 79.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 72.01 		Abst. Kursziel*:
9.71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 72.01 		Abst. Kursziel aktuell:
9.71%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

