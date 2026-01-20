Coca-Cola 56.92 CHF 0.35% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Der Softdrink- und Snackhersteller dürfte am 10. Februar über ein weiteres ordentliches Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich berichten, schrieb Andrea Teixeira in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der erste Ausblick auf 2026 könnte aber konservativ ausfallen./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.