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Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172

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08.10.2026 14:19:51

Carrefour Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carrefour auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Richard Trainor analysierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aktuelle Branchendaten zur Absatzentwicklung im August respektive für Juli in den USA und Brasilien. Der Anstieg der Lebensmittelpreise sei vorerst weitgehend Geschichte; die Preise seien in den meisten Märkten weitgehed stabil geblieben, so der Experte. Die Nachfrage habe sich indessen durchwachsen entwickelt, mit Druck in den Niederlanden, Belgien und den USA. Gleichzeitig habe das Wachstum in Portugal und Polen nachgelassen und eine Erholung dort dürfte erst später im Jahr erfolgen. Alles in allem erhole sich der Lebensmitteleinzelhandel weiterhin nur schrittweise./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carrefour S.A. Market-Perform
Unternehmen:
Carrefour S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
16.08 € 		Abst. Kursziel*:
-6.72%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
16.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.77%
Analyst Name::
Richard Trainor 		KGV*:
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