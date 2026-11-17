Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Carrefour-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20.80 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 480.796 Carrefour-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 14.23 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’841.73 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 31.58 Prozent.

Der Marktwert von Carrefour betrug jüngst 10.06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch