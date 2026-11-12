CAC 40 998033 / FR0003500008
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12.11.2026 15:58:13
Pluszeichen in Paris: So steht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag
Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.
Um 15:41 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0.47 Prozent auf 8’372.17 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.485 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.398 Prozent höher bei 8’366.07 Punkten in den Handel, nach 8’332.87 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’339.06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’401.72 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 3.27 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 7’832.88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8’674.94 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’241.24 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2.16 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 355’076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236.091 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Die Renault-Aktie weist mit 4.90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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