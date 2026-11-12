CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Handelsende im Plus

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0.34 Prozent höher bei 8’361.36 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.485 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.398 Prozent auf 8’366.07 Punkte an der Kurstafel, nach 8’332.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8’339.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’401.72 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 3.14 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’832.88 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 8’674.94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8’241.24 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 2.03 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 603’057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236.091 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch