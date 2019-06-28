Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Carl Zeiss Meditec
47.92 CHF -0.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Verfehlte Gewinnerwartungen und die Perspektiven in China sprächen bei dem Medizintechnik-Hersteller für nachgebende Konsensprognosen - trotz der bestätigten Jahresziele, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
45.00 € 		Abst. Kursziel*:
33.33%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
42.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.18%
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:48 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
08:27 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.25 Carl Zeiss Meditec Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.07.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
