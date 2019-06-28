|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.08.2025 10:48:12
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Carl Zeiss Meditec
47.92 CHF -0.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Verfehlte Gewinnerwartungen und die Perspektiven in China sprächen bei dem Medizintechnik-Hersteller für nachgebende Konsensprognosen - trotz der bestätigten Jahresziele, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
45.00 €
|
Abst. Kursziel*:
33.33%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
42.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.18%
|
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
10:02
|TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
08:13
|Carl Zeiss Meditec bestätigt Ausblick nach neun Monaten (Dow Jones)
|
07:00
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec erzielt Umsatz- und Ergebniswachstum nach neun Monaten 2024/25 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec grows revenue and earnings in the first nine months of 2024/25 (EQS Group)
|
06.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
05.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|94.40
|-0.63%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Telekom Overweight
|10:02
|
JP Morgan Chase & Co.
BASF Underweight
|10:02
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|09:55
|
JP Morgan Chase & Co.
Rheinmetall Overweight
|09:38
|
Jefferies & Company Inc.
Deutsche Beteiligungs Buy
|09:28
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Underperform
|09:27
|
Jefferies & Company Inc.
Allianz Hold