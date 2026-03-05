DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|
05.03.2026 15:13:44
Barclays Capital verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse
Hier sind die Erkenntnisse von Barclays Capital-Analyst Marco Limite, der das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier näher betrachtet hat.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Bonner hätten die Kosten 2025 stärker gesenkt als gedacht, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Damit bleibe 2026 weniger Einsparpotenzial übrig.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 14:57 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4.0 Prozent auf 46.20 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 6.93 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2’357’169 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 1.1 Prozent abwärts. Am 05.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|14:22
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|08:44
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
