Aktie unter der Lupe 05.03.2026 15:13:44

Barclays Capital verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse

Barclays Capital verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse

Hier sind die Erkenntnisse von Barclays Capital-Analyst Marco Limite, der das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier näher betrachtet hat.

DHL Group
41.78 CHF -4.14%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Bonner hätten die Kosten 2025 stärker gesenkt als gedacht, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Damit bleibe 2026 weniger Einsparpotenzial übrig.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 14:57 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4.0 Prozent auf 46.20 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 6.93 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2’357’169 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 1.1 Prozent abwärts. Am 05.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: AIF,Deutsche Post

