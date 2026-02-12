Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’575 0.2%  SPI 18’754 0.4%  Dow 50’334 0.4%  DAX 25’225 1.5%  Euro 0.9129 -0.3%  EStoxx50 6’089 0.9%  Gold 5’055 -0.6%  Bitcoin 52’112 0.9%  Dollar 0.7682 -0.4%  Öl 68.9 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Viking-Aktie zieht an: Neue Abnehm-Pillen-Konkurrenz für Novo Nordisk im Anmarsch?
BYD zieht im globalen Absatzranking an Ford vorbei - doch die Aktienkurse sprechen eine andere Sprache
Birkenstock-Aktie dennoch leichter: Gewinn und Umsatz steigen deutlich
BioNTech-Aktie überzeugt 2026 bislang - Analysten erwarten zusätzliche Impulse
McDonald's-Aktie dennoch tiefer: Über Prognosen nach Fokus auf billigere Menüs
Suche...
Plus500 Depot

Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

23.76
CHF
-0.60
CHF
-2.46 %
15:36:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 14:45:22

Carl Zeiss Meditec Market-Perform

Carl Zeiss Meditec
23.73 CHF 0.99%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Jenaer hätten ihre im Januar veröffentlichten Eckdaten nun mit den vollständigen Zahlen bestätigt, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstag./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Market-Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
26.26 € 		Abst. Kursziel*:
18.05%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
26.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse