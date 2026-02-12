Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
23.76CHF
-0.60CHF
-2.46 %
15:36:00
SWX
12.02.2026 14:45:22
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
Carl Zeiss Meditec
23.73 CHF 0.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Jenaer hätten ihre im Januar veröffentlichten Eckdaten nun mit den vollständigen Zahlen bestätigt, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstag./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
26.26 €
Abst. Kursziel*:
18.05%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
26.04 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
Analyst Name::
Susannah Ludwig
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
