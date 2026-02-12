Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’599 0.5%  SPI 18’742 0.4%  Dow 49’452 -1.3%  DAX 24’867 0.1%  Euro 0.9128 0.0%  EStoxx50 6’011 0.0%  Gold 4’981 1.2%  Bitcoin 51’324 0.8%  Dollar 0.7692 0.0%  Öl 67.6 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Goldman Sachs-Aktie in Grün: Chefjuristin geht nach Epstein-Verbindung
Rivian-Aktie reagiert mit Kurssprung auf besser als erwartete Erlöse
DeepSeek-Affäre: NVIDIA-Aktie rückt in den Fokus des US-Kongresses
Pinterest-Aktie dennoch tiefrot - Analystenerwartungen weitgehend erfüllt
Suche...

Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

24.58
CHF
2.02
CHF
8.95 %
09:59:41
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.02.2026 09:24:18

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

Carl Zeiss Meditec
24.50 CHF 4.25%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsausblick bleibe mit Unsicherheiten behaftet, schrieb Jonathon Unwin am Donnerstagabend nach Analyse der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Der Wettbewerb in China nehme zu. Der Experte bevorzugt es, zunächst abzuwarten./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Equal Weight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
26.80 € 		Abst. Kursziel*:
11.94%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
26.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.69%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten