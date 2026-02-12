Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsausblick bleibe mit Unsicherheiten behaftet, schrieb Jonathon Unwin am Donnerstagabend nach Analyse der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Der Wettbewerb in China nehme zu. Der Experte bevorzugt es, zunächst abzuwarten./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
26.80 €
|
Abst. Kursziel*:
11.94%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
26.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.69%
|
Analyst Name::
Jonathon Unwin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
12.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
12.02.26
|TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)