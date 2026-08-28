Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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Broadcom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Der Halbleiter-Konzern sollte solide abgeschnitten haben, schrieb Harlan Sur in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte das Unternehmen mit seiner Prognose für das Schlussquartal positiv überraschen. Der Experte verwies auf den starken Ausbau der Produktion des spezialisierten KI-Computerprozessors TPUv8i in der zweiten Jahreshälfte und die starke Nachfrage im Netzwerkbereich./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Overweight
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 580.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 371.41
|
Abst. Kursziel*:
56.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 370.15
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.69%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
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|Broadcom Overweight
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|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
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|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|297.50
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