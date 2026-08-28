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Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

297.50
CHF
-4.00
CHF
-1.33 %
18:00:01
BRXC
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31.08.2026 19:59:14

Broadcom Overweight

Broadcom
297.50 CHF -1.33%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Der Halbleiter-Konzern sollte solide abgeschnitten haben, schrieb Harlan Sur in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte das Unternehmen mit seiner Prognose für das Schlussquartal positiv überraschen. Der Experte verwies auf den starken Ausbau der Produktion des spezialisierten KI-Computerprozessors TPUv8i in der zweiten Jahreshälfte und die starke Nachfrage im Netzwerkbereich./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 00:00 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Broadcom-Kurs >5 >10
Fallender Broadcom-Kurs >5
Zusammenfassung: Broadcom Overweight
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 580.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 371.41 		Abst. Kursziel*:
56.16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 370.15 		Abst. Kursziel aktuell:
56.69%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Broadcom 297.50 -1.33% Broadcom