NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Der Halbleiter-Konzern sollte solide abgeschnitten haben, schrieb Harlan Sur in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte das Unternehmen mit seiner Prognose für das Schlussquartal positiv überraschen. Der Experte verwies auf den starken Ausbau der Produktion des spezialisierten KI-Computerprozessors TPUv8i in der zweiten Jahreshälfte und die starke Nachfrage im Netzwerkbereich./la/he;