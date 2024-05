Brenntag 69.37 CHF -6.87% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 114 auf 104 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhändler habe im ersten Quartal ergebnisseitig enttäuscht und den Ausblick nach unten hin konkretisiert, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem mache dem Markt wohl die Erreichbarkeit der neuen Jahresziele Sorgen. 2024 sollten die Gewinne aber die Talsohle erreichen, und ab dem zweiten Halbjahr erwarte sie eine sukzessive Erholung. Dazu sei die Aktie attraktiv bewertet und habe Potenzial./gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2024 / 16:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.