ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Er habe geringfügige Änderungen an seinen Prognosen für den Chemikalienhändler vorgenommen, schrieb Analyst Rory McKenzie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie spiegelten die jüngsten Daten zu Mengen und Preisen in der Branche wider./edh/gl;