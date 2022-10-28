Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BP Aktie 844183 / GB0007980591

28.10.2022
04.11.2025 14:51:39

BP Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Der Überschuss und der im operativen Geschäft erwirtschafteten Cashflow (CFFO) vor Kapitalkosten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:52 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BP plc (British Petrol) Sector Perform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
4.53 £ 		Abst. Kursziel*:
10.35%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse