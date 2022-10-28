BP 4.68 CHF -1.49% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Der Überschuss und der im operativen Geschäft erwirtschafteten Cashflow (CFFO) vor Kapitalkosten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:52 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.