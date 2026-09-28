Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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28.09.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 188,73 USD ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 188,73 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'634 Punkten liegt. Die Boeing-Aktie sank bis auf 187,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 192,14 USD. Bisher wurden heute 552'590 Boeing-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. 34,69 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 176,87 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,28 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,173 USD. Boeing gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.56 Mrd. USD – ein Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -0,995 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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