Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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28.09.2026 19:42:36
Boeing mit Softwareproblem bei 737 MAX - Aktie fällt
New York (awp/sda/afp) - Die Boeing-Aktie ist am Montag an der New Yorker Börse vorübergehend um mehr als 5 Prozent gefallen. Grund ist ein öffentlich gemachter Fehler in einer neuen Softwareversion für das Flugzeug des Typs 737 MAX, der in bestimmten Situationen zu Problemen mit der automatischen Flugsteuerung führen kann.
Die US-Luftfahrtbehörde FAA sei über das mögliche Problem bei einem Software-Update der Flugcomputer bestimmter 737 MAX informiert und arbeite eng mit Boeing und den Fluggesellschaften zusammen, teilte sie mit. Sollten Sicherheitsprobleme festgestellt werden, würden sofort Massnahmen ergriffen.
Boeing hatte nach eigenen Angaben bereits im August alle Betreiber der 737 über das Problem informiert. Bei einem bestimmten Landeszenario hätten Piloten keinen Zugriff auf Teile der automatischen Flugsteuerung.
Das Problem könne auftreten, wenn nach einem abgebrochenen Landeanflug der vorprogrammierte Flugplan geändert werde, hiess es. Dann müssten die Piloten unter Umständen ohne bestimmte Autopilot-Funktionen manuell fliegen.
Wie viele Flugzeuge betroffen sein könnten, teilte Boeing nicht mit. Die US-Airlines United, Southwest, Alaska Air und American Airlines erklärten, ihre 737 MAX seien nicht mit der betroffenen Softwareversion ausgestattet.
Das Problem könnte laut Medienberichten auch die noch ausstehende Zulassung der 737 MAX 10 beeinträchtigen. Boeing arbeitet nach eigenen Angaben an einem Software-Update zur dauerhaften Behebung des Fehlers.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
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Im Fokus stehen:
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