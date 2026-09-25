Boeing Aktie News: Boeing am Abend höher

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 20:26 Uhr 1,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'782 Punkten steht. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 201,40 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 197,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 313'350 Boeing-Aktien.

Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 21,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,27 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,173 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 28.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

2026 dürfte Boeing einen Verlust von -0,995 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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